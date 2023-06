Rogo di Collinella, condannato Un uomo rimase ustionato

Un rogo violento. Aveva creato allarme in città, bloccando la circolazione in Pescaia quando si erano comprese le dimensioni, ampliate anche dal vento che aveva fatto ’correre’ le fiamme. Molti ricordano l’incendio di Collinella, nel marzo 2021, per i disagi che aveva creato anche se i pompieri erano stati bravi a bloccarlo e alla fine domarlo. Per quel rogo è stato condannato ieri un uomo di 64 anni, difeso dall’avvocato Luca Perinti. Il pm aveva chiesto per incendio colposo e lesioni un anno e due mesi. Il verdetto del giudice è stato 9 mesi, pena sospesa. L’uomo dovrà versare una provvisionale di 5 mila euro alla parte offesa, assistita dall’avvocato Duccio Panti, poi il risarcimento verrà stabilito in sede civile. "C’era un decreto della Regione Toscana che in quel periodo vietava di dare fuoco alle sterpaglia fino al 31 marzo proprio per via del forte vento. Da qui è poi partito il rogo", sottolinea Panti.

Il 64enne aveva deciso di dare fuoco a residui vegetali frutto di potature nel terreno nella zona di Collinella. Le fiamme, complice appunto il vento, si erano estese in breve fino ad interessare circa 3mila metri quadrati di terreno , lambendo due strade importanti oltre ad un cantiere edile e ad un deposito di attrezzature. Il proprietario di quest’ultimo aveva riportato ustioni alla mano sinistra e anche al volto con prognosi di sette giorni. Il difensore dell’imputato ha evidenziato che certo il fuoco era partito per via delle sterpaglie ma che il suo assistito si era dato da fare per spegnerlo.

La.Valde.