Rofi, pittore e ceramista, nel libro di Gino Turchi

Che la città torni in possesso della sua storia più recente: ci piace recuperare la pubblicazione ‘Dino Rofi e le antiche fornaci di Santa Lucia a Siena’ di Gino Turchi, per le Edizioni Il Leccio. Una bella pagina di storia senese, che si concluse nel 1963 con la scomparsa di questo artista, quando dentro le mura la città viveva di iniziative di ogni genere, compreso quell’artigianato così vicino alle migliori espressioni artistiche. Questa pubblicazione ripercorre la vita di Rofi, che magari molti conoscono attraverso i suoi numerosi drappelloni, compreso quella del celebrato Palio della Pace. Rofi pittore e ceramista, la bellezza e la dignità che segnano una città ordinata e di forti ispirazioni, collaboratore di Dario Neri e Vico Consorti, che guardava al futuro attraverso innovative forme pubblicitarie per un turismo di qualità, quello che oggi inutilmente si ricerca. Questa pubblicazione, che si avvale di un interessante corredo fotografico, segna il ritmo di una stagione, dal dopoguerra agli anni sessanta, in cui la città mostrò i migliori aspetti della sua storia recente, fra imprenditoria ed arte, per un mirabile cammino in cui è facile incontrare l’arte di Dino Rofi, maestro da riscoprire sotto molti aspetti.

Massimo Biliorsi