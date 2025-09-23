Rock Contest, le vincitrici. Il rock che fa la differenza

Vittoria tutta al femminile per il primo Rock Contest organizzato in Fortezza dall’Associazione Siena Città della Musica: andranno all’imminente rassegna del Mei di Faenza Solo Gemma e Federica Molinari, in un contesto nazionale di grande impatto per le sempre agguerrite Etichette indipendenti, pronte ad adocchiare nuovi fermenti musicali. Una serata che si riprende il buon rock, la presenza alla premiazione degli assessori Micaela Papi e Vanna Giusti ci è sembrata significativa e di buon auspicio, in una fitta trama di idee e proposte di Massimo Castellani per Siena Città della Musica e la "garanzia" di Sangiorgi per il Mei di Faenza. Il resto della serata è musica e di quella buona, oltre i talent, oltre le costruite tendenze dell’industria discografica: qui si suona, lo hanno fatto i sei partecipanti, oltre alle due vincitrici, Provvedi (terzo classificato), Bulls, A Tra Poco, Spoil Theater, i Deschema, che hanno mostrato una vitalità che ormai fa storia nel nostro territorio, lanciando anche strali verso la musica "usa e getta". E poi l’epilogo emozionante di Filippo Graziani, alle prese con gli ottanta anni del padre Ivan, in un repertorio che per fortuna attraversa generazioni perché, come si usa dire, il buon rock non muore mai. Lunghe suite che richiamano brani di assoluta bellezza, pensiamo alle lancinanti chitarre di "Fuoco sulla collina" o alle divagazioni rock di "Scappo di casa". Poi gli opifici della pura nostalgia con "Lugano addio" e "Pigro", fino al rassicurante bis di "Firenze canzone triste". Pura bellezza per una nuova interpretazione di brani non certo destinati alla soffitta della musica leggera. Graziani era un virtuoso della chitarra, un cantore ironico. La Fortezza ha avuto uno degli ultimi brividi della stagione. Dopo la chiusura della lunga estiva si ripropongono i conosciuti problemi invernali, la mancanza di spazi per eventi. Quasi un lungo letargo: eppure c’è un bel fermento di giovani o meno giovani che suonano. Non basta l’attenzione ma ci vuole un vero e proprio piano strutturale, senza opere faraoniche ma nuovi regolamenti e nuove formule di adattabilità. Ed anche un rock contest è oggi prezioso evento da cui ripartire.