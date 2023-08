Rocco Betti, la rinascita "Miracolo, sono tornato"

E’ la felicità fatta persona, Rocco Betti. "Ci voleva, finalmente. Sono stato bene. Mi sono divertito", confessa il fantino 29enne sfoderando il suo sorriso contagioso appena conclusa l’ultima batteria delle prove all’alba dove ha montato Trikke. In quella precedente ha spinto forte su Benito baio, nella terza bene su Tiepolo. Rientra, dunque, dopo l’infortunio al palio di Bomarzo ad aprile a seguito del quale era finito anche in terapia intensiva. Fu colpito in testa, come si ricorderà, dallo zoccolo di un cavallo dopo essere caduto rovinosamente a terra dal proprio. Perse conoscenza in pista per qualche minuto salvo poi tornare a muoversi lentamente ma con un forte trauma cranico oltre ad avere il naso rotto. Una caduta drammatica.

Rocco quanto hai sognato questo giorno?

"Infinitamente. Certo, l’annata è compromessa ma bisogna sempre cercare di trarre il meglio da quello che la vita ci consente. A me ha riservato la fortuna di essere qui in piedi con le mie gambe. Posso rimontare a cavallo in Piazza e rivedere con i miei occhi, parlare e fare tutto. Sono già contento. Il lavoro è lavoro ma quando si parla di altri rischi..."

Una rinascita, dunque, dopo essere stato malissimo.

"La mia ragazza dovette riportarmi alle Scotte altri sei giorni, stavo malissimo. Non mi chiedete niente di cosa è accaduto perché non rammento nulla. Non so dove sono caduto, l’ultimo ricordo è quando ero a pranzo con la contrada. Poi più nulla. Risvegliandomi a guidare la macchina mi sembrava la prima volta, adesso tutto ok. Lo stesso a montare a cavallo. Normale così, lo deve fare".

Se sei in Piazza vuol dire che i i medici ti hanno trovato ok.

"Guarda, le ho fatte tutte. Mi manca solo l’otorino e ho chiuso il cerchio".

Nei momenti difficili chi devi ringraziare?

"La famiglia, la fidanzata, gli amici. Anche i tanti colleghi che si sono interessati. A luglio ho fatto montare i miei cavalli a persone diverse".

Benito baio è andato bene.

"L’unico 5 anni che fece la tratta. Non avevo adesso il serio impegno ma un paio di curve gliel’ho fatte fare".

Adesso la rinascita e il prossimo anno?

"Si fa il Palio!".

La.Valde.