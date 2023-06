Robur, offerta in stand by Il principe non sarà al Palio

"I Savoia non saranno al Palio e non risulta che abbiano fatto domanda per esserci". Resta per ora in stand by la lettera inviata al Comune dal principe Emanuele Filiberto di Savoia attraverso la Casa Reale Holding spa, in cui manifesta il suo interessamento per il calcio senese e, in particolare, per la Robur. Da Palazzo pubblico, dove la nuova amministrazione è impegnata con il rituale del Palio e le difficoltà connesse al terremoto di ieri, la strategia è rinviare ogni eventuale incontro al termine della Festa. Anche in attesa che la Covisoc respinga domani ufficialmente la richiesta di iscrizione alla serie C presentata dal presidente dell’Acr Siena, Emiliano Montanari. La posizione del Comune è stata illustrata nel corso della serata del Siena Club Enrico Chiesa, dall’assessore allo Sport Lorenzo Lorè, che ha analizzato insieme ai tifosi la situazione che sta vivendo la Robur, a partire dal ricorso sullo stadio presentato da Montanari al Consiglio di Stato. "La notizia era attesa perché ormai fa ricorso su tutto – ha detto Lorè –. Quello che forse è ancora più notizia è che il Consiglio di Stato in una fase pre-cautelare, ha accolto l’istanza, rinviando al 13 luglio la decisione".

"Il presidente sta tirando molto la corda – ha aggiunto – e lo sta facendo sul fronte dello stadio e su quello dell’iscrizione. Ci farà perdere molto tempo e non ci fa piacere. Noi stiamo facendo tutto il possibile, dialogando con la Figc e con chi è interessato al club, abbiamo raccolto l’interessamento del principe Emanuele Filiberto di Savoia e di tutti gli altri: le tante richieste dimostrano che c’è un amore per la città e una passione per la tradizione e la storia che rappresenta il Siena calcio, ma il Comune, a oggi, non è nella disponibilità del titolo sportivo, non ha gli strumenti giuridici per ‘prendere degli impegni’". Poi l’appello. "Noi siamo a fianco dei tifosi, ma abbiamo bisogno che i tifosi siano a fianco dell’amministrazione – ha chiuso l’assessore –, che ci diano supporto. Essere una cosa sola può essere utile per muovere l’opinione pubblica, anche a Roma, e per far sì che Montanari interrompa questa azione vergognosa nei confronti della nostra storia o faccia un passo indietro. La Robur non deve essere distrutta, la storia non può essere calpestata. La squadra deve avere un futuro".

Cristina Belvedere

Angela Gorellini