Robur, ci siamo Oggi comincia la nuova storia

Paolo Brogi

Il conto alla rovescia è finito. Oggi il Comune consegnerà la Robur nelle mani di uno dei soggetti che nelle ultime ore hanno espresso il proprio interesse e di fatto ripartirà una nuova storia bianconera dal campionato di Eccellenza Toscana. Niente di facile e scontato, si tratta piuttosto di una scelta delicata, da valutare con estrema attenzione e senza farsi condizionare da probabili promesse altisonanti che di certo sono arrivate negli ultimi giorni in Comune. Doverosa la politica dei piccoli passi, con al timone chi sa come muoversi in modo pratico vincente nella suddetta serie. Per risalire la china serviranno tempo e grande pazienza.