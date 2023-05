Road map per i fondi del Pnrr "Poggibonsi rispetta le tempistiche"

di Marco Brogi

Il Comune di Poggibonsi ha rispettato i tempi per accedere ai fondi del Pnrr. E quindi andranno in porto tutte le importanti opere pubbliche finanziate dal cosiddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza: un ’tesoretto’ di oltre 6 milioni di euro. La bella notizia arriva dalla commissione speciale Pnrr, presieduta da Simone De Santi. "Il piano di interventi finanzianti con il Pnrr procede e, come emerso anche da questo ultimo monitoraggio, vede la nostra città in linea con le tempistiche previste dalla programmazione – annuncia proprio De Santi – Aspetto quest’ultimo non banale vista la conclamata complessità di questa tipologia di finanziamento. C’è un lavoro in continua evoluzione per concretizzare una mole di risorse che non ha precedenti e che rappresenta una reale opportunità di sviluppo per il territorio in termini di innovazione, sostenibilità, riqualificazione e potenziamento di servizi".

Il Comune di Poggibonsi ha intercettato consistenti fondi del Pnrr relativamente a quattro settori: innovazione e digitalizzazione, transizione ecologica, inclusione e coesione, istruzione. Tra le opere sulla rampa di lancio grazie al Pnrr, l’adeguamento dell’asilo nido Rodari. "I lavori partiranno nei prossimi mesi – afferma il sindaco David Bussagli –. Contestualmente siamo impegnati a concretizzare anche l’opportunità di un suo ampliamento".

Intanto, sempre in tema di interventi finanziati dal Pnrr, sono in partenza tre lavori pubblici di particolare rilievo: il recupero dell’area ex scalo merci ferroviario, il restyling di alcune strade e piazze del centro storico, la realizzazione del condominio sociale. In programma anche un’altra opera molto attesa: la pista ciclopedonale che collegherà il quartiere del Romituzzo con l’ospedale.

"Le risorse intercettate si trasformano in cantieri – aggiunge De Santi – in virtù di un impegno importante profuso dalla struttura dell’amministrazione nei diversi settori coinvolti. Siamo nei tempi, con un lavoro in continua evoluzione che tutti siamo impegnati ad accompagnare per concretizzare questa fase di trasformazione centrale per il futuro della nostra città". Tutto questo senza dimenticare che con i finanziamenti del Pnrr a Staggia è stata effettuata la riqualificazione di via della Pace e, sempre a Staggia, a breve partiranno i lavori di riqualificazione di piazza Grazzini. Dopo due gare andate deserte, l’appalto è stato finalmente assegnato.