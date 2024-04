Rivù, un solo Palio per bloccare la corsa di Re Artù

Forse anche qualche giovane, trentenne, si ricorderà del cavallo Rivù, un baio classe 1992, che ha disputato una carriera. Di proprietà di Mario e Massimo Colombu, questo soggetto arriva alla tratta del Palio del luglio 1997 e va in sorte alla Lupa che lo affida al fantino Pistillo. Situazione non facile alla mossa: la rivale Istrice con il temibile Re Artù e Pinturicchio, si trova al quinto posto e può gestire la mossa con buone possibilità di scattare bene e portarsi subito fra i primi. La Lupa è di rincorsa e deve quindi "approfittare" di un momento di distrazione di Camollia. Per fortuna di Pistillo, nella parte bassa del canape regna il caos, così fa entrare Rivù quando l’Istrice si trova in seconda fila. Quando Dino Costantini abbassa il canape, Re Artù resta indietro e la missione è in gran parte conclusa. A San Martino, pur essendo nettamente ultima, la Lupa cade, ma che non incide minimamente nella corsa e nemmeno nel dualismo con l’Istrice.

Così è la partenza non ideale di Camollia che inciderà fortemente sull’esito della corsa: la Giraffa andrà a vincere proprio davanti all’Istrice che farà un grande recupero dal secondo giro, recupero di valore ma che non porterà nessun risultato. Rivù invece non correrà più il Palio. Massimo Biliorsi