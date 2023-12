Rivoluzione viabilità. Nel Piano strutturale inserita la previsione della Tangenziale est

L’ipotesi di realizzare una nuova viabilità sul versante est, una tangenziale o comunque una variante di scorrimento alternativa al traffico interno, troverà spazio nel nuovo Piano strutturale. L’idea, che era già stata accarezzata quando a presiedere l’assessorato all’urbanistica c’era Francesco Michelotti, è stata rilanciata dal sindaco durante l’intervista con Pino Di Blasio.

"Mi piacerebbe fare qualcosa di migliorativo per la viabilità – ha detto Nicoletta Fabio –, c’è l’idea di realizzare un altro tratto di tangenziale, ci stiamo lavorando giornalmente". Un’ipotesi comunque a lungo termine, che sarà inserita tra le previsioni urbanistiche anche per iniziare a valutarne concretamente i costi.

In ballo ci sono un paio di soluzioni di massima. Una più complessa, in qualche modo rivoluzionaria anche per i costi e l’impatto, di cui si è parlato anche in campagna elettorale: una vera tangenziale che di fatto aggirerebbe Scacciapensieri congiungendo viale Toselli al nord della città in zona Montarioso.

L’altra che prevede un intervento parziale ampliando laddove possibile viale Toselli, anche se resta il nodo del binomio ponte di Malizia-Grondaie cui a breve si aggiungerà anche il poliambulatorio Asl, oltre alla vicinanza della linea ferroviaria. In passato era stata ipotizzata una sopraelevata di fianco al supermercato, ma poi non ci sono stati sviluppi concreti.

Ora si inizierà comunque a stringere, perché l’approvazione dell’atto è prevista per il gennaio 2025.

Un altro grande tema su cui ha puntato nell’intervista il sindaco Fabio è il parco delle Mura, il grande progetto da dieci milioni di euro - sostenuto da fondi europei - presentato alla Regione la scorsa primavera, in un’operazione che ha coinvolto anche la Soprintendenza e la Fondazione Monte dei Paschi.

Tra marzo e aprile è prevista l’approvazione del progetto, mentre tre mesi dopo - tra giugno e luglio - dovrebbero essere erogati i finanziamenti per poter quindi dare vita in concreto alla grande operazione che comprende anche la riqualificazione della Fortezza medicea e il completamento del recupero del complesso San Marco.

Sarà il punto di approdo di una nuova visione che negli ultimi anni ha portato al recupero e alla valorizzazione di questo bene straordinario anche grazie all’attività dell’associazione ’Le mura’ che ha dato vita, spesso in collaborazione con le Contrade, a tanti progetti di ripulitura.

Sono due operazioni che il sindaco Fabio ha sottolineato, parlando anche di un altro riequilibrio degli assetti urbanistici tra Pian d’Ovile, viale Sardegna, viale Cavour. In quest’ultima, nell’ex caserma dei Vigili del fuoco, sarà collocato il liceo bio tecnologico ’Monna Agnese’. Sarà la prima tessera del mosaico ad andare a posto, poi l’Asl trasferirà il poliambulatorio in viale Sardegna e alla vecchia sede in Pian d’Ovile sarà applicata la destinazione residenziale.