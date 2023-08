Ritrovati dai pompieri: 6 persone disperse nei boschi di Siena

Doppio intervento dei vigili del fuoco in una calda e assolata domenica che ha visto molte persone cercare refrigerio nei boschi e vicino ai fiumi. Legittimo, se non fosse che nel giro di un’ora soltanto si sono perse in due località diverse ma vicine – i canaloni del Farma prima e poi fra Scalvaia e Cerbaia, nel comune di Monticiano – sei persone. Tutte ritrovate in buone condizioni dai pompieri che le hanno localizzate, consentendo loro di tornare alle macchine. Sani e salvi.

Alle 17 la prima richiesta di aiuto che è giunta, come detto, da tre persone che si erano recate nei canaloni del Farma dove solo qualche settimana fa aveva perso la vita un uomo, tuffandosi senza riuscire poi a riemergere. I vigili del fuoco si sono attivati subito in sala operativa chiedendo a chi si trovava in difficoltà nel rintracciare il percorso fatto di indicare il punto esatto in cui si trovavano con il cellulare. Fortunatamente sono riusciti ad eseguire la manovra consentendo ai pompieri di iniziare la geolocalizzazione. Neppure un’ora più tardi è giunto il secondo allarme da una famiglia composta da tre persone che non riusciva a tornare fuori dal bosco. La luce, se fosse passato ancora molto tempo, sarebbe iniziata a scemare. Occorreva fare presto. Anche in questo caso attraverso il celluare sono stati individuati e quindi accompagnati ai rispettivi mezzi. Non c’è stata necessità di chiamare il 118.