Ritrovamento ordigni Ora il caso si sgonfia

Il fatto riguardante il secondo ritrovamento di un presunto ordigno bellico si ridimensiona notevolmente. L’allarme era scattato nel pomeriggio di giovedì in zona ‘Mulin Bianco’, all’interno dei confini comunali di Monteriggioni. Degli operai dell’Acquedotto del Fiora stavano lavorando ad una fognatura, un’operazione programmata da tempo, quando hanno intravisto del materiale che poteva essere simile ad un ordigno bellico. Nel momento in cui è stata rilevata la presenza di presunti materiali bellici si sono immediatamente si sono interrotti gli interventi di Acquedotto. Facendo, così, scattare prontamente l’allerta. Tempestivo l’intervento dei carabinieri del comando della stazione di Monteriggioni. Le forze dell’ordine hanno richiesto l’intervento degli artificieri direttamente da Pistoia. Avvisata anche la Polizia Municipale e l’Amministrazione comunale che si sono occupate di diramare un’informativa rispetto a quanto stava accadendo. Il presunto materiale bellico è stato ritrovato lungo la pista ciclabile, di conseguenza è stato ed è ancora interdetto il transito, in via cautelativa.

Dalle ultime notizie, comunque, risulterebbe che potrebbe non essere materiale pericoloso e verrà fatto specifico sopralluogo e bonifica. Da quanto emerge, quindi, non si tratterebbe di una situazione di pericolo concreto di esplosione. La situazione sembrerebbe essere di minor entità rispetto a quanto accaduto recentemente a Colle. Nessuna chiusura di strada a transito veicolare, ora i professionisti del settore si occuperanno di bonificare la zona e la pista ciclabile potrà essere riaperta. Seguiranno aggiornamenti circa questo secondo caso di ritrovamento di ordigni bellici nella tratta che da Siena porta a Firenze.