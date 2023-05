Ritratti d’artista in Piazza L’iniziativa del Liceo Il Campo si trasforma nell’atelier degli studenti

Visita con ritratto in regalo a Siena: la bella sorpresa che tanti turisti, ma anche senesi, si sono ritrovati ieri in una piazza del Campo trasformata per l’occasione in bottega d’artista. L’iniziativa ’ritratti in piazza’ - che si ripeterà anche oggi, fino alle 15 - è del liceo artistico Duccio di Buoninsegna e vede protagonisti 27 studenti della classe 3B, sezione Arti figurative bidimensionali.

Giovani artisti crescono: ieri e oggi i talentuosi ragazzi si offrono di ritrarre gratuitamente turisti, cittadini e tutti coloro che si concederanno una pausa seduti in piazza, giusto il tempo per consentire agli studenti di interpretare il loro volto e mettere nero su bianco un personalissimo ritratto, che, a fine lavoro, viene consegnato e regalato a colui che ha posato.

"Due giornate coinvolgenti, da protagonisti, che hanno lo scopo di valorizzare sul campo le competenze, nonché le specifiche abilità artistiche e professionali degli studenti", dice la professoressa Alice Leonini. "Si tratta di un’attività - prosegue – che rientra nell’alternanza scuola-lavoro. Il successo è nella partecipazione della gente, in fila quest’oggi per farsi ritrarre".

I 27 ragazzi hanno ognuno uno spazio e sono accompagnati da una sorta di ’book’ dei propri lavori, che funge da presentazione per i potenziali committenti. C’è Salvatore, fuoriclasse della caricatura, con già un nome d’arte, Verdaccio: "Il verde mi rappresenta ed era anche il colore ampiamente usato dagli artisti del 1200, da Cimabue. Faccio caricature, partendo da un tratto del viso più evidente, che vado ad enfatizzare. Devo ancora trovare la mia identità di artista nomade".

Dietro all’iniziale timidezza, le idee sono chiare. La preoccupazione di Carol è scomparsa appena arrivata in piazza: "Finora sono rimasti tutti soddisfatti. Il futuro? Ho due strade: fare la disegnatrice di cartoni o iscrivermi a Belle arti per poi insegnare pittura". Anna viene tutti i giorni da Casole d’Elsa per frequentare l’artistico a Siena: "Ho scelto questa scuola pensando a quel che mi piaceva fare, disegnare appunto e per la storia dell’arte. I miei disegni in grafite sono realistici: mi piacciono le curve del viso per questo metto i miei soggetti di profilo. Poi l’arte è soggettiva, ad ognuno piace il proprio stile". Infine c’è Mia, dal tratto veloce, una sognatrice: "Da piccola immaginavo di fare il pilota. Poi è arrivata questa scuola, mi piace: faccio un ritratto in venti minuti circa, partendo da un elemento del viso, il naso o la bocca, come per questa ragazza, che ha un sorriso ben evidente".

Paola Tomassoni