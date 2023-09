Riti satanici e violenze di gruppo. Il caso arriva in udienza preliminare

Arriva in udienza preliminare, fissata per il 26 settembre davanti al gup di Milano Sofia Fioretta, il caso di una coppia di genitori affidatari accusati fra l‘altro di riduzione in schiavitù perché tra il 2000 e il 2015 avrebbero costretto una giovane, ospitata nella loro casa quando era appena maggiorenne, a subire "violenze sessuali, anche di gruppo", anche in "un contesto di riti satanici e messe nere".

I fatti, con indagini del pm della Dda di Milano Stefano Ammendola che ha chiesto il processo per i due imputati, si sarebbero svolti anche nella nostra provincia e sarebbero emersi quasi un anno fa. A novembre 2022 il Tribunale del riesame di Milano aveva revocato la misura dell‘obbligo di dimora e di divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per i due coniugi. Il caso aveva avuto un iter giudiziario molto travagliato con denunce presentate dalla donna, che ora ha 41 anni ed è assistita dal legale Massimo Rossi, anche fuori dalla Lombardia.

Il padre affidatario, 67anni, difeso dall’avvocato Luigi De Mossi mentre il collega Francesco Poggi di Milano assiste la moglie, 62 anni, sarebbe anche accusato di violenze sessuali di gruppo avvenute nella nostra provincia, quando la giovane era fuggita qui, risalenti al 2012 e al 2015. Una era accaduta, secondo la vittima, proprio in città mentre stava lavorando. Nel febbraio scorso la 41enne ha raccontato la sua storia con il nome di fantasia Miriam a ’Le Iene’, mentre a ottobre il caso era stato analizzato da ’Quarta Repubblica’.

Stefania Ascari, deputata M5S e membro della Commissione Femminicidio, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia nella quale scrive che "nonostante le gravissime accuse, violenza sessuale da parte del padre adottivo, torture", nessuna "attività investigativa di riscontro sembrerebbe essere stata compiuta dalla Procura di Siena", che si era occupata della vicenda. E il "Tribunale della Libertà di Milano avrebbe disposto l‘annullamento del divieto di avvicinamento richiesto dalla Procura di Milano, sempre sulla base della presunta inattendibilità della persona offesa". Quanto accaduto, prosegue Ascari, "non è accettabile, è doveroso che le autorità competenti facciano rapidamente luce sull‘accaduto".

Anche l‘avvocato della vittima, Massimo Rossi, chiede "un‘immediata ispezione alla Procura di Siena sui fascicoli riguardanti la mia assistita, che non è stata protetta: non sono state svolte tutte le indagini in relazione a quelle violenze inaudite da lei subìte".