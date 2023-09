Una passeggiata alla scoperta di Siena, insieme al Gruppo Trekking. L’appuntamento è per domani alle 17.30 in piazza Matteotti. Il percorso si svilupperà in un paio d’ore in compagnia di Rita Ceccarelli, guida turistica, e del professor Marco Giamello, del Dipartimento Scienze della Terra dell’università. Camminando per le strade, si visiteranno le mura, i forti e le fonti, che hanno difeso la città.