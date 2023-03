Siena, ristrutturazione delle Scotte: via all’iter per la variante urbanistica

L'ospedale "Le Scotte"

Siena, 14 marzo 2023 – Il Comune di Siena ha avviato il procedimento della variante urbanistica necessaria a supportare l’Aou Senese per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ammodernamento delle Scotte.

Sono stati il sindaco Luigi De Mossi, l’assessore all’urbanistica Michele Capitani e il direttore generale dell’AouSenese Antonio Barretta ad illustrare la variante urbanistica nel piano operativo che andrà a consentire l’edificabilità del terreno sottostante il pronto soccorso, in area esterna all’ospedale, dove saranno realizzati un’area parcheggio da 400 posti, una palazzina ambulatoriale di 9mila metri quadrati, su tre piani e dove sarà appoggiato il cantiere propepedeutico al maxi intervento, che vedrà fra l’altrio la realizzazione di un lotto volano e di un nuovo magazzino farmaceutico.

Il tutto con nuova viabilità di accesso all’area e di fruizione dell’intero ospedale. «L’avvio dell’attuale procedimento – dichiara il professor Barretta –, che culminerà con la nuova destinazione d’uso dei terreni oggi agricoli, è propedeutico alla ristrutturazione e anche al prossimo esproprio degli stessi, che contiamo di avere in disponibilità entro l’anno. Grazie ai fondi assegnati la settimana scorsa sono già coperte la realizzazione del lotto volano e del magazzino. A fine anno dovremmo partire con i lavori".

Le opere programmate dall’Aou Senese sono ora oggetto di uno specifico ’protocollo di intesa’, approvato dalla giunta comunale, che vede come sottoscrittori anche Provincia, Regione Toscana e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, coinvolte nel procedimento urbanistico. Il piano urbanistico comunale già prevede che gli interventi all’interno delle aree individuate come attrezzature di servizio pubbliche possano svilupparsi in relazione alle necessità.

"Oltre all’edificazione del lotto volano e del magazzino – entra nel dettaglio il dg Barretta - che sorgeranno su terreni già di proprietà, il programma prevede anche la realizzazione di opere da localizzarsi nelle aree adiacenti all’ospedale, attualmente di altra proprietà. E’ quindi necessaria una specifica variante urbanistica con un nuovo quadro previsionale che consenta di allargare l’area ospedaliera verso valle, così da poter apporre il vincolo preordinato all’esproprio alle aree interessate dall’ampliamento".

Il procedimento di variante urbanistica al Piano Operativo è indicato dalla legge regionale 65/2014: il Comune avvia il procedimento con un documento che illustra gli obiettivi trasmettendolo agli enti territoriali interessati.

Contestualmente inizia anche il processo di Vas (Valutazione ambientale strategica) volto a considerare gli aspetti ambientali. Vista l’urgenza verrà dato un tempo minimo per i contributi che gli Enti potranno portare al Comune di Siena, cioè 30 giorni. Trascorsi questi, la Variante potrà essere adottata, con una ’scheda norma che poi sarà oggetto della conferenza paesaggistica finale, prima dell’approvazione definitiva al Piano Operativo.

Paola Tomassoni