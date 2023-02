Rissa tra tifosi di Sarteano e Chiusi La questura ’prepara’ 11 Daspo

Saranno avviate le procedure per i Daspo nei confronti di 11 tifosi coinvolti negli scontri di fine partita accaduti a Sarteano, domenica 12 febbraio in occasione della partita di Prima categoria tra l’Olimpic Sarteano e Polisportiva Chiusi. Al termine della partita, conclusasi in parità, una ventina di tifosi di entrambe le squadre, dopo aver abbattuto le transenne che erano state poste a divisione delle opposte tifoserie, sono venuti a contatto. Solo il pronto intervento dei carabinieri, in servizio per l’ordine pubblico, è riuscito a separare ed allontanare i due gruppi e ha impedito conseguenze ulteriori.

A seguito di accurate indagini svolte dall’Arma, estrapolando alcuni video ed esaminando atti, i carabinieri sono riusciti ad arrivare all’identificazione di almeno 11 persone, appartenenti ad entrambe le tifoserie, che si sono distinte negli scontri. Gli 11 sono ora al vaglio della Questura per l’emissione della misura di prevenzione, di divieto di partecipazione agli eventi sportivi.

Il questore Pietro Milone ribadisce il principio della ’tolleranza zero’ che sta dietro i provvedimenti avviati dalla questura. "Se dobbiamo cominciare a preoccuparci anche delle partite di Prima categoria - afferma il questore - dove il divertimento consiste nel vedere giocare i propri ragazzi, la situazione non sarebbe tollerabile. C’è chi va alle partite come pretesto per innescare risse. I carabinieri a Sarteano si sono trovati a vivere una mezz’ora complicata, sono stati bravi a riportare la calma".

Fin qui il racconto di quello che è accaduto, con la spiegazione di ciò che succederà in seguito. "Annuncio già da ora - afferma il questore Milone - che i Daspo saranno pesanti. Inoltre mi attiverò presso l’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, per far sì che le prossime partite tra l’Olimpic Sarteano e la Polisportiva Chiusi si giocheranno a porte chiuse. Così i tifosi capiranno che facciamo sul serio".