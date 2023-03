Rissa in Piazza fra senesi e fiorentini, la fuga in Fontebranda

"Cercammo di rincorrere dei ragazzi che scappavano, quando ci fermò un giovane dicendo di essere stato aggredito senza motivo. Fu identificato", racconta un carabiniere ascoltato nel processo per una rissa fra senesi e fiorentini che era scoppiata in piazza del Campo nel’ottobre 2020 sviluppandosi fra la croce del travaglio e Banchi di sotto. "Andammo poi in Fontebranda – prosegue il carabiniere – dove trovammo colleghi della stazione che cercavano di trattenere un ragazzo affinché non si desse alla fuga. Fu rinvenuto e sequestrato un passamontagna nero". Nessuno degli imputati – 2 senesi difesi da Alessandro Betti e quattro fiorentini – era presente ieri in aula. Il processo che si celebra davanti al giudice Sonia Caravelli infatti entrerà nel vivo a giugno quando saranno ascoltati otto testimoni dell’accusa – fra cui il giovane che era rimasto ferito ma che con la rissa non c’entrava niente – e anche un consulente.

Come si ricorderà, volarono bottiglie, bidoni della spazzatura e sedie in quella domenica che era la vigilia dell’’ennesimo giro di vite legato alla pandemia che sarebbe scattato il giorno seguente. Le indagini dei carabinieri consentirono di individuare, grazie anche alle telecamere, i presunti protagonisti della rissa in Piazza.