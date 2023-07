Scoppia la rissa in città per le prove all’alba: pugno a un poliziotto. Daspo per un 17enne

Siena, 6 luglio 2023 – Un minorenne di Siena denunciato per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Ha sferrato un pugno al poliziotto libero dal servizio che vive nel centro storico intervenuto la notte delle prove all’alba perché si stavano picchiando in strada.

Una vicenda che, come anticipato da La Nazione nei giorni scorsi, riaccende i riflettori sulle bande giovanili composte da stranieri di seconda generazione ma anche da ragazzi di Siena. Il 17enne non solo è stato denunciato ma per lui è scattato il daspo urbano per due anni.

Per 24 mesi, dunque, non potrà entrare né stazionare davanti ai locali del centro storico di Siena dove si servono bevande e si fa musica, dove si vendono alimenti avendo creato "turbativa alla sicurezza pubblica rischiando di mettere in pericolo l’incolumità delle persone", spiega la questura. Una punizione pesante, emessa per la prima volta nella nostra provincia nei confronti di un minorenne.

Segnale forte affinché episodi come quello accaduto nella notte fra il 26 e il 27 giugno non si ripetano.

Tanti si erano affacciati alle finestre quando avevano sentito urlare in strada, a due passi da Piazza del Campo nelle ore che precedono le prove dei cavalli da Palio all’alba, quando i giovanissimi non vanno a letto attendendo in palco e a giro i galoppi sul tufo. C’è un’inchiesta sulla dinamica della rissa avvenuta nei pressi di alcuni locali pubblici dentro le mura.

Ad essa avrebbe preso parte il 17enne insieme ad alcuni coetanei ma la polizia sta ricostruendo le eventuali responsabilità di altri grazie anche all’uso delle telecamere di videosorveglianza. Certo è che nei momenti più concitati del parapiglia nato per ragioni da accertare fra una decina di ragazzi, ad avere la peggio è stato il poliziotto libero dal servizio. Sentite in strada le urla, proprio sotto casa, mentre le Volanti arrivavano sul posto è sceso per mettere pace.

Si è qualificato ma, per tutta risposta, invece di cessare la colluttazione uno dei giovani gli ha sferrato un cazzotto. Il 17enne, bloccato e accompagnato in questura insieme ad un coetaneo, visto che era innegabile la sua partecipazione alla rissa ed il colpo inferto, è stato denunciato alla procura dei minori di Firenze. Gli vengono contestati i reati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. "All’atto dell’intervento degli agenti delle Volanti – spiega la questura – aveva anche cercato ripetutamente di sottrarsi con violenza all’attività degli operatori".

Come si è arrivati però all’emissione del daspo Willy? La polizia ha scoperto che il giovane senese era già stato protagonista di altri episodio violenti nel centro storico. "Il questore Pietro Milone, accertato che la sua condotta, reiterata, è risultata lesiva del decoro pubblico e della libera fruibilità dei luoghi della città – spiega la polizia – in particolare del centro storico, ha applicato nei suoi confronti la misura del daspo urbano per due anni". Proseguono intanto le indagini per dare un nome e un volto agli altri partecipanti alla rissa nella notte delle prove all’alba.