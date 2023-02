"Risposta rapida per la crisi della Whirlpool Ma i sistemi produttivi devono trasformarsi"

Parlando di lavoro, uno dei temi caldi che circolavano ieri al convegno della Cisl non poteva che essere il caso Whirlpool, che per il contesto senese rappresenta un elemento di grande criticità. "La Regione sta seguendo la cosa – ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani – ma tutto si riconnette al tema dei sistemi produttivi che devono trasformarsi, come avviene per il contesto del settore automobilistico dopo il voto del Parlamento Europeo sullo stop alle auto diesel e benzina nel 2035. Metteremo a disposizione le risorse europee che abbiamo". "La crisi Whirlpool sta andando avanti da troppo tempo – ha detto invece il segretario generale di Cisl Toscana, Ciro Recce –, chiediamo una risposta rapida per i tanti lavoratori che stanno aspettando. Succede spesso che queste multinazionali accedono a risorse, ma poi se ne vanno senza la possibilità di contrattare". Anche il segretario generale di Cisl Luigi Sbarra ha commentato in questo senso: "Dobbiamo costruire soluzioni che assicurino continuità alla produzione e salvaguardino i posti di lavoro".