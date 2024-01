Rispolveriamo il vecchio, caro rispetto

Bisogna dichiarare guerra alla maleducazione. Non si può vedere il sottopassaggio della Lizza coperto di scritte, incitamenti allo spaccio e parole grevi. Trasformato in bagno pubblico, all’occorrenza. La polizia è tornata a fare controlli in questa zona, dopo l’inseguimento di qualche giorno fa di un ragazzino che alla vista delle Volanti è scappato. E forse ce ne saranno altri di servizi mirati. Ma la battaglia contro la maleducazione che porta allo sfregio dei beni comuni come di chi si spende per gli altri – ha ragione al riguardo Giuliana De Angelis presidente dell’Auser di Siena che è stato nuovamente oggetto di vandalismi – passa per una parola diventata troppo polverosa: rispetto. Da insegnare ai giovani ma anche gli adulti dovrebbero andare a ’scuola’.

Laura Valdesi