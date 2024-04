Rispetto delle religioni ‘Stop’ al centrodestra

"Non accettiamo lezioni dal centrodestra sul rispetto delle religioni". E’ la lapidaria risposta del Pd di Colle al dirigente colligiano e regionale di Fratelli d’Italia, Fabio Strianese, in merito all’immagine del candidato sindaco Riccardo Vannetti di fronte alla moschea, diffusa all’indomani del banchetto offerto dalla comunità musulmana alla città per l’Iftar di Ramadan. "La strumentalizzazione politica del Centro Islamico Culturale e dell’Islam non ci appartiene – afferma una nota – Il centrodestra cittadino dimostra di avere memoria corta. I primi cenni alla costruzione del Centro si trovano nel programma elettorale di Marco Spinelli, al secondo mandato di sindaco nel 1999. L’impegno ad aprire un confronto con la comunità islamica e con i cittadini intenzionati a questo percorso di integrazione si rinnova con Paolo Brogioni, anch’esso sindaco del centrosinistra. A dispetto delle polemiche e della ferma contrarietà del centrodestra, Brogioni e i Ds di allora hanno preferito scommettere su un progetto di crescita sociale e culturale per la comunità colligiana, piuttosto che speculare sulla paura e l’insicurezza cavalcate, in particolare, da Lega Nord e Forza Nuova. Né il Pd né Riccardo Vannetti hanno bisogno di sfilare in moschea per questioni elettorali – conclude la nota – Il Pd è sempre stato al fianco della comunità musulmana e lo rivendichiamo con orgoglio. Per questo non accettiamo lezioni da chi evidentemente ha bisogno di giustificare con il pretesto del rispetto per la religione la propria assenza ad un evento concepito come una festa aperta a tutta la comunità colligiana".

A.V