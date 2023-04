"Rispettare le regole elettorali" Il monito del prefetto ai candidati

"Una scrupolosa osservanza della normativa che disciplina l’attività di propaganda". E’ la raccomandazione fatta dal prefetto di Siena, Matilde Pirrera, ai candidati sindaco in vista delle prossime amministrative.

Gli otto sfidanti in lizza per la corsa a Palazzo pubblico sono stati ricevuti ieri in Prefettura e l’incontro ha rappresentato l’occasione per consentire al prefetto non solo di conoscerli personalmente, ma anche di confermare la più ampia disponibilità dell’Ufficio del Governo a continuare "nella stretta e proficua collaborazione istituzionale con il Comune capoluogo e il nuovo primo cittadino, tanto nella sua veste di rappresentante della comunità locale quanto in quella di ufficiale di Governo".

I candidati a sindaco si sono detti soddisfatti per il clima di reciproco rispetto che ha finora caratterizzato la campagna elettorale e hanno manifestato ottimismo per un seguito sereno dell’agone elettorale.