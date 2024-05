"Risonanza, i tempi per la prescrizione"

In merito all’articolo ’Risonanza urgente. Ma c’è oltre un mese di attesa’, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese precisa: "L’utente disponeva di una prescrizione rilasciata il 9 maggio con priorità a 10 giorni, quindi, il termine per un appuntamento nei tempi di attesa era il 19 maggio. Non è stato possibile ricostruire il giorno esatto del primo contatto dell’utente con la segreteria della radiologia, tuttavia la segnalazione di mancata presa in carico è pervenuta dall’utente all’Urp il 16 maggio. L’Urp si è prontamente attivato con una segnalazione alla segreteria della Uoc Diagnostica per immagini che, il 17 maggio, ha dato un appuntamento all’utente per il 3 giugno. Successivamente, tramite l’help desk, è stato possibile anticipare l’appuntamento al 24 maggio ma l’utente, contattato telefonicamente, ha rifiutato per impegni personali, manifestando la volontà di mantenere l’appuntamento al 3 giugno".