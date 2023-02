In seguito ad alcune segnalazioni provenienti dal territorio senese, Enel Energia mette in guardia dalle truffe a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas. Per le proposte di contratti ’porta a porta’, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel deve essere munito di tesserino. Nessuno è autorizzato a riscuotere somme di denaro. Per il pericolo truffe online, l’Azienda raccomanda di prestare attenzione a richieste via mail di codici personali o dati riservati.