Rischio pioggia elevato Occhio al tufo in Piazza

di Eleonora Rosi

SIENA

"Oggi è la giornata a maggior rischio pioggia - avverte Marco Biagioli, meteorologo di Meteo Siena 24 -. È improbabile che non piova; magari Siena non sarà presa dagli acquazzoni più intensi, ma che non piova affatto è quasi impossibile". D’altronde è la stessa Regione Toscana a emanare l’allerta arancione per la giornata di oggi. "In alcune zone potrebbero verificarsi temporali e rovesci intensi – spiega Biagioli –, localmente c’è il rischio di nubifragi, particolarmente alto nel pomeriggio e durante la sera". Sembrerebbe comunque scongiurato il pericolo di saltare la seconda prova: "La mattina si annuvolerà, probabilmente le prime precipitazioni intense arriveranno in tarda mattinata, quindi ci sono le possibilità per fare la seconda prova – ha detto Biagioli –, mentre la terza, ovviamente, se oggi tutto va come sembra andare, non ci saranno le condizioni per farla".

Meteo instabile anche per la prossima notte e per tutta la giornata di domani. "Domani ci saranno alcune schiarite intorno all’ora di pranzo, ma nel pomeriggio tornerà il rischio temporali – afferma Biagioli –. Rispetto a oggi, il territorio sarà interessato da fenomeni molto più isolati; il classico acquazzone pomeridiano, che è difficile stabilire in anticipo dove esattamente si verificherà. Magari Siena potrebbe cavarsela con poche gocce o neanche quelle. Ci sono ancora diverse incertezze, ma anche la giornata di domani è a rischio temporali nel pomeriggio".

La sera di domani vedrà una tendenza al miglioramento. "La prova generale però rimane a rischio – avverte Biagioli – perché farla o meno dipenderà da quanto sarà piovuto prima; il pomeriggio di domani potrebbe piovere poco, ma indipendemente da questo potrebbe piovere così tanto oggi da compromettere comunque il tufo fino a domenica. La nota positiva è che probabilmente le cene della prova generale sono in salvo; l’aria sarà più fresca ma il rischio pioggia sarà probabilmente esaurito dopo il tramonto di domani".

Fortunatamente, la giornata del 2 luglio è quella con rischio più basso di pioggia. "Ci saranno annuvolamenti pomeridiani, ma non dovrebbero dar luogo a precipitazioni consistenti su Siena. Manca qualche giorno, quindi l’attendibilità è un po’ più bassa, ma si può essere cautamente ottimisti. Anzi, la temperatura dovrebbe essere ideale l giorno del Palio, e, difficilmente salirà sopra i trenta gradi", ha concluso Biagioli.