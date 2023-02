Rischi on-line Pochi consigli, tanti problemi

Navigare on-line può essere divertente, ma può comportare anche alcuni rischi.

Segui queste istruzioni e non cadrai nelle trappole della Rete.

Per prima cosa fai sempre attenzione a quello che posti: una foto nel web è indelebile, può raggiungere anche milioni di utenti e tu ne puoi perdere definitivamente il controllo. Prima di mettere qualcosa online, quindi, pensaci sempre due volte.

Inoltre ricordati di non fidarti delle persone che non conosci, non accettare amicizie a caso perché non puoi mai essere certo che dietro allo schermo ci sia davvero la persona che dice di essere. Può succedere che, quello che pensavi fosse un tuo amico, è in realtà una persona con intenzioni tutt’altro che amichevoli. E’ facile incontrare malintenzionati o hacker che vogliono rubarti i dati o l’identità, per questo motivo non inviare mai i tuoi dati personali nelle chat a persone che non conosci dal vivo.

Infine entra solo nei siti affidabili, ce ne sono molti illegali che infettano il PC e lo rendono inutilizzabile.

In conclusione possiamo dire che la rete può essere utile in molti campi però la prudenza non è mai troppa!