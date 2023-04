Riscaldamento, si cambia In arrivo nuovo gestore L’annuncio del Comune

di Giuseppe Serafini

Clamorosa comunicazione del sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini che ha annunciato il non rinnovo del contratto con la società Ges Service spa per la gestione del teleriscaldamento ,durante la seduta del consiglio comunale che si è svolta nel primo pomeriggio di giovedì. Si dice invece molto preoccupata la minoranza che siede tra i banchi dell’opposizione e che fa capo alla lista civica Progetto Comune, per una scelta giudicata senza una prospettiva futura dal capogruppo Alessandro Guerrini che auspica una replica da parte della Ges Service e un rientro del Comune nella stessa società Ges.

Anche perché, come comunicato dal sindaco, a giorni dovranno ripartire i lavori di ripresa degli allacciamenti degli ulteriori lotti del teleriscaldamento geotermico, finanziati con il contributo del Pnrr. Come detto, il contratto di gestione della Ges Service è in scadenza dalla data odierna 30 aprile e il Comune di Piancastagnaio non è intenzionato a rinnovarlo, affidando temporaneamente il servizio alla Società Amiata Energia di Santa Fiora per il tempo necessario al Comune di Piancastagnaio di poter costituire una propria società in house, che gestirà in nome e per conto dell’amministrazione il teleriscaldamento per le famiglie e le aziende di Piancastagnaio.

Naturalmente l’amministrazione tende a rassicurare la cittadinanza che con il nuovo gestore non cambieranno i regolamenti di esercizio del teleriscaldamento per le richieste di allacciamento, la fatturazione dei consumi e gli oneri di allaccio e le tariffe da applicare agli utenti.

Mentre ripartono i lavori di installazione del teleriscaldamento, c’e molta attesa da parte della popolazione delle zone non ancora servite e cioè via Grossetana e zone limitrofe, via San Michele, via Fonte Natali e il centro storico.

Lavori di allacciamento dell’intero paese che dovrebbero concludersi nella primavera del 2026. Una grande opera che ha permesso e permetterà alla popolazione di Piancastagnaio di avere riscaldamento e acqua calda trecentosessantacinque giorni all’anno, sfruttando energie rinnovabili attraverso i flussi della geotermia.