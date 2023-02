Risanamento della rete idrica Casale-Ulignano

Dopo i lavori di realizzazione delle nuova conduttura per il servizio idrico nella frazione di Ulignano, in via Crocetta, con circa 300 metri di tubature e una spesa da oltre 100mila euro, sono oramai arrivati alle porte e presto sarà aperto il cantiere altri nuovi lavori per il risanamento della rete idrica Casale-Ulignano dove saranno posati altri 1000 metri di tubazioni "in ghisa sferoidale con materiale più resistente rispetto a quello delle condutture di vecchia generazione". Lo comunica ufficialmente Acque Spa. L’investimento previsto è di circa 600mila euro compreso il ripristino del fondo stradale che dovrebbe vedere la fine in questa estate.

Anche se, purtroppo, c’è da osservare che le vecchie tubature delle ex acque del ‘sindaco’, molto spesso, fanno acqua da tulle le parti, con gli operatori oramai pronti per tappare i buchi.

"Da parte di Acque – spiega il presidente Giuseppe Sardu –, in sinergia con l’amministrazione comunale, c’è grande attenzione nel cercare di ammodernare la dotazione infrastrutturale del territorio con particolare riferimento alle frazioni con l’obiettivo di garantire una migliore qualità della vita per i cittadini".

Romano Francardelli