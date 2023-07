Ripulito il sottopasso Murales in via Bilenchi

Fino a pochi giorni fa era un luogo sporco e in preda al degrado. Oggi il sottopasso di via Bilenchi che collega le vie Della Ruota e Della Ferriera, a Colle bassa, è un passaggio pedonale ordinato, pulito, ritinteggiato e decorato da un bellissimo murale, un’opera di street art dal titolo ‘53034’ (che è il codice postale della città). Il tutto grazie al lavoro di un gruppo di giovani colligiani che si sono presi cura dell’area, ripulendola, ritinteggiandola e preparando la base per il murale poi realizzato con gli artisti Skino e James Vega. Un lavoro di due settimane portato avanti con il progetto ‘Dentro e fuori dal tunnel’, nell’ambito del Servizio di Educativa di Strada della Fondazione Territori Sociali. "Ringrazio gli artisti e Ftsa, che insieme agli adolescenti protagonisti dell’operazione hanno dato vita a questo progetto di microrigenerazione urbana. La partecipazione che genera senso di appartenenza e la condivisione delle esperienze e del lavoro finalizzato alla fruizione di un bene comune sono il collante di una crescita individuale e collettiva e di una maggiore consapevolezza delle proprie azioni".