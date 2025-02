Ripristinata fogna ai Quattro Cantoni

Conclusi i lavori di ripristino della fognatura ai Quattro Cantoni. Erano iniziati mercoledì mattina i lavori di ripristino della fognatura. Si è trattato del cedimento stradale di una fogna. Da chiarire che si tratta di un’altra fogna rispetto a quanto avvenne a dicembre. Lo scorso dicembre l’amministrazione comunale aveva disposto un’ordinanza immediata per interdire la zona al traffico in seguito al cedimento di una pietra che si trovava proprio sotto il palazzo poco dopo il semaforo arrivando dagli Olmi. Un evento che già al tempo aveva evidenziato l’urgenza di interventi di messa in sicurezza. Arriveranno delle analisi approfondite per mettere definitivamente in sicurezza la zona. Intanto, l’amministrazione continua a monitorare costantemente la situazione.