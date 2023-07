Ripresi i lavori alla rotatoria Lo snodo cruciale ai Due Ponti "Conclusione a inizio ottobre"

Sono ripresi questa settimana i lavori alla rotatoria tra la statale 73 e viale Europa, quello snodo cruciale in zona Due Ponti, dopo uno stop di circa un mese. Un’area fondamentale per il collegamento da e verso sud e per l’accesso in sicurezza all’area commerciale, artigianale e di servizi, fin qui connessa da un pericolosissimo ingresso a raso

Se non ci saranno intoppi, la stima prudenziale per la conclusione dei lavori è fissata per inizio ottobre.

"Le condizioni meteo della primavera e di tutto il mese di giugno non hanno consentito di progredire con costanza nelle lavorazioni", afferma Massimo Bianchini, assessore ai lavori pubblici.

Realizzata la paratia di pali per allargare la sede stradale, restano da completare i due muri laterali di circa 3,50 metri di altezza e il relativo rivestimento, che sarà svolto da maestranze specializzate. Venerdì scorso è stata approvata l’esecuzione in subappalto del completamento delle opere di sostegno del terreno a monte.

"Durante tutti i lavori – prosegue Bianchini – la viabilità non ha subìto disagi, si è sempre lavorato non arrecando intralcio. La strada ha sempre visto il normale scorrimento a doppio senso e alcune modifiche, come la corsia per l’uscita in zona Agenzia delle entrate, ha segnato un miglioramento alla viabilità preesistente che resterà anche in futuro".

Ieri è ripresa la demolizione del muretto esistente per fare spazio al nuovo, dalla prossima settimana inizierà il lavoro sulle fondazioni. Si inizia insomma a vedere la conclusione di un lavoro atteso, cui seguirà l’avvio della risistemazione della viabilità intorno a viale Toselli, altro punto caldo e spesso critico della mobilità senese.

O.P.