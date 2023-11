Ripartono i corsi di canto corale del Coro Clara Harmonia di Poggibonsi. "Ci aspetta una stagione entusiasmante spiegano gli organizzatori - e ricca di bella musica. Vi aspettiamo numerosi: uomini, donne e giovani. Non vediamo l’ora di incontrare nuove voci". Il prossimo incontro è in programma venerdì 10 novembre dalle 21,15 alle 23 in via Trento 84 presso la sala La Ginestra. Per informazioni e dettagli telefonare al 320 5590680. Le prove di canto sono comunque in calendario tutti i venerdì sera. Lo slogan dell’associazione: "Per vivere un sogno senza età".

Fabrizio Calabrese