Rinvio per Intesa e Train Slittano le nuove nomine

Doveva essere una giornata di nomine, quella di ieri, e invece si è trasformata in una giornata di stallo, anche se con vista su una soluzione. Ieri mattina il Train, ieri pomeriggio Intesa: si attendevano i nuovi vertici, ma in entrambi i casi c’è stato un rinvio. In realtà la partita è ancora più complessa, perché sul tavolo c’è anche la nomina dei nuovi rappresentanti di Siena casa. E in questi giorni è andato avanti il tavolo di dialogo tra centrodestra (quindi il Comune capoluogo) e centrosinistra, che esprime la grande maggioranza delle amministrazioni del territorio.

L’obiettivo è arrivare a tracciare un percorso istituzionalmente condiviso, nel rispetto delle differenze politiche ma con la logica di evitare uno scontro quotidiano tra Siena città e resto del mondo, come nel recente passato.

Se ne riparlerà entro fine mese. Per quanto riguarda Intesa in ballo c’è il ruolo occupato da un tecnico esperto come Davide Rossi, direttore della Finanziaria Senese di Sviluppo, che ha tenuto in carreggiata la società in un momento non semplice. Presidente del Train è Leonardo Tafani, che nel frattempo ha preso la guida anche di Sigerico, la mega partecipata del Comune attesa probabilmente da una nuova definizione degli àmbiti di competenza. Terzo vertice da rinnovare è quello di Siena Casa, presieduta nell’era De Mossi dall’avvocato Roberto Martini.

Nessuna indiscrezione sui nomi, facile ipotizzare un cambiamento per Siena Casa, per le altre due società la partita deve ancora definirsi.

Orlando Pacchiani