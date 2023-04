Rinvio per il concordato alle Terme Occupazione, i timori dei sindacati

di Anna Duchini

È probabile che si arrivi a un nuovo slittamento della data prevista per l’assemblea dei creditori nel tentativo di chiudere con un concordato in continuità la crisi aziendale delle terme. La data del 19 aprile potrebbe così slittare nuovamente e la prima reazione alla notizia è quella del sindacato che chiede la immediata riapertura del tavolo di crisi alla Regione Toscana. Si è svolta l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dei complessi termali di Chianciano Terme insieme alle Segreterie di Filcams Cgil e Fisascat Cisl.

Il tema predominante della discussione è stata la preoccupazione sui livelli occupazionali che potrebbero essere messi in discussione dalla mancanza di investimenti necessari per il rilancio delle Terme e per l’incertezza sull’esito delle procedure concorsuali in atto. Ricordiamo che alle terme di Chianciano lavorano circa 40 persone a tempo indeterminato e 80 stagionali. "Pur leggendo come positivi i segnali giunti dall’acquisizione di rami d’azienda utili al completamento dell’attività, così come la stabilizzazione di alcune figure professionali – spiegano i sindacati –, la paura è che ritardi e rinvii su scelte e investimenti possano vanificare quanto portato avanti e raggiunto negli ultimi anni. Per i lavoratori e le lavoratrici delle Terme di Chianciano è necessario che si riapra un tavolo istituzionale con Comune, Provincia e Regione per monitorare attivamente i percorsi in atto sulla struttura, sia dal punto di vista immobiliare, dove vi è una forte necessità di interventi strutturali ed estetici, sia per la parte gestionale, dove la tempistica può fare la differenza".

Sulle terme interviene attraverso una trasmissione Tv anche l’assessore regionale Stefano Ciuoffo che non esclude che il patrimonio pubblico possa ridursi nella sua dimensione, auspicando l’ingresso di Inail proprio quale nuovo protagonista del patrimonio immobiliare.

Sul tavolo della partita terme tante questioni aperte, fra cui anche quella dell’affitto che la società di gestione deve versare alla proprietà pubblica. "Lunedì abbiamo portato in giunta regionale una norma per poter abbattere l’affitto relativo agli anni della pandemia – ha spiegato l’assessore regionale –, è vero che il canone non è congruo rispetto al valore odierno, ma stiamo valutando eventuali ‘retrocessioni’ del patrimonio immobiliare che porterebbero a una riduzione del canone. Oltre non possiamo andare senza una nuova gara di evidenza pubblica. Non c’è dubbio che le terme abbiamo bisogno dell’imprenditoria privata e con Massimo Caputi presidente di Terme Italia e il sindaco Andrea Marchetti il dialogo è continuo".