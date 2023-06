Rinvio al Santa Fina "Dispiaciuti dei ritardi"

A San Gimignano slitta ancora l’inizio dei lavori per il recupero dell’ex ospedale Santa Fina. Un rinvio deciso dalla Asl Toscana Sud Est. Spiega il sindaco Andrea Marrucci: "Ho scritto e chiesto alla direzione della Asl un nuovo incontro per avere informazioni sul progredire della gara per il recupero dell’ex ospedale, ovviamente in accordo con la Società della Salute Alta Valdelsa. L’Azienda mi ha risposto che il cronoprogramma del luglio 2022, che prevedeva per l’ottobre 2023 l’inizio dei lavori, della fase 1 subirà uno slittamento al gennaio 2024. Inoltre l’Azienda mi ha comunicato di aver accettato la richiesta del Comune di attivare subito la progettazione anche della fase 2, dicendo di aver già avviato l’iter che ci dovrà dare il progetto finale entro l’ottobre 2024".

Da un lato una notizia positiva, ma dall’altro uno slittamento che non va giù al primo cittadino: "Ho espresso il più netto disappunto per il non rispetto del cronoprogramma, pur comprendendo revisione costi e attuazione del Pnrr che impegnano non poco l’Azienda su altri fronti. Prendo atto con dispiacere dell’ulteriore slittamento di mesi, a cui però non mi rassegno dopo diversi lustri di attesa della comunità per l’inizio dei lavori stessi. Tanto più se penso che in questi ultimi quattro anni siamo riusciti, tutti assieme, Regione, Asl, Comune, a completare il quadro tecnico economico dell’opera e a far partire la gara". Tutto ciò anche in considerazione dell’importanza per il territorio...

"L’avvio del recupero del Santa Fina è fondamentale. Soprattutto dopo il Covid, il non poter disporre di tutti gli abbondanti spazi che il Santa Fina contiene, blocca l’attivazione di importanti servizi di prossimità, decisivi per il successo della sanità territoriale".