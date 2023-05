"Rinviato l’ok al bilancio, ma si va avanti più che dignitosamente"

La direttrice della Biblioteca degli Intronati, Sara Centi, batte un colpo dopo lungo silenzio e replica alla Uil in merito al braccio di ferro tra l’ex vertice dell’istituzione, Annalisa Pezzo, e Palazzo pubblico: "E’ un contenzioso di natura privata con ricorsi alla giustizia civile, rassicuro che la Biblioteca non è allo sfacelo, come indicato dalla Uil e che la gestione finanziaria, seppure provvisoria, è sotto controllo: il rinvio dell’approvazione del nostro Bilancio di previsione 2023 e del nostro Rendiconto 2022 da parte del Consiglio comunale è stata una scelta politica dell’amministrazione uscente".

E ancora: "È pleonastico dire che questa scelta dispiace sia al presidente Raffaele Ascheri che alla sottoscritta: la conduzione economica dell’Istituzione risulterà meno articolata per i prossimi due mesi, ma l’art. 163 del Tuel ci consente di provvedere più che dignitosamente".

Centi replica poi al capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Paolo Salvini, che aveva chiesto il rinvio delle pratiche sulla Biblioteca: "La ‘delibera di presa d’atto’ del nostro Bilancio di Previsione, redatta a marzo sulla falsariga di quella dell’anno precedente, conteneva errori formali facilmente sanabili d’ufficio, operazione ritenuta eccessiva da non so più quale parte politica. In ultimo la delibera è stata redatta ex novo, non nella stessa forma (come lamentato da Salvini) e ripresentata insieme al Consuntivo". Infine un passaggio sulla candidata sindaco del centrodestra Nicoletta Fabio: "La Commissione elettorale del Comune e altri soggetti, che hanno fatto formale richiesta, hanno avuto l’estratto del verbale del CdA del 10 marzo in cui si prendeva atto delle dimissioni della consigliera Fabio, non sono state rilevate né inesattezze né illegittimità. Tutti coloro che hanno creato un caso o un ‘giallo’ su questo argomento non avevano in mano nulla di concreto altrimenti potevano fare ricorso alla Corte d’Appello", conclude Centi.