Rinviato l’evento al Cassero

Rinviato al 20 giugno per le previsioni meteo avverse, che mettono pioggia nel pomeriggio e alla sera, l’evento previsto per oggi alle 21.30 al Cassero della Fortezza di Poggibonsi nell’ambito del Festival Piazze d’Armi e di città – Discipline(s) per la sezione Atuttomondo promossa da Ass.Timbre. "Mulinobianco. Back to the green future" (di Babilonia Teatri). Si tratta di uno spettacolo di Enrico Castellani e Valeria Raimondi con Ettore Castellani e Orlando Castellani e con Valeria Raimondi, Enrico Castellani, Luca Scotton. Uno spettacolo per approfondire questioni ambientali di profonda attualità che si interroga sulla relazione che abbiamo instaurato con il nostro pianeta, Info: www.politeama.info - pagina fb Timbre Poggibonsi - Politeama 0577983067. Prevendite al Politeama e online su www.politeama.info.