Rinviate celebrazioni del Masgalano 1973

L’evento inerente le celebrazione del Masgalano, programmatro per domani, è annullato, non ci sarà quindi la conferenza e l’aperitivo, ci sarà soltanto una semplice e normale cena che a questo punto non ha niente a che vedere con l’evento in oggetto. La ricorrenza per la vittoria del Masgalano del 1973 sarà festeggiata più avanti.