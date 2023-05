Rinviata la Festa dei Musei Il francobollo per i 20 anni

Il maltempo incide anche sulla cultura. Le piogge e le previsioni metereologiche avverse hanno fatto slittare la Festa dei Musei per la Sostenibilità, prevista per oggi, con l’impossibilità per l’Orto Botanico di garantire le giuste condizioni. La nuova data è il 10 giugno, quando l’appuntamento si rinnoverà con la Festa organizzata dalla Fondazione Musei Senesi e dall’Università di Siena attraverso il Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS). Laboratori per i più piccoli, talk, conferenze, mostre e musica: una giornata di incontro e dialogo con i musei del territorio, dalle 14,30 alle 23.

Resta invece confermato l’evento realizzato in collaborazione con Poste italiane, per celebrare i 20 anni di attività della Fondazione. Oggi, nell’orario di apertura dell’ufficio postale in Piazza Matteotti, verrà emesso l’annullo filatelico speciale dedicato ai 20 anni di FMS. I collezionisti, gli appassionati e tutti coloro che si recheranno alle Poste potranno richiedere l’apposizione del timbro che è stato realizzato nel formato tondo, con riprodotti il logo della Fondazione e le date del ventennale, che resterà poi disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio di Siena Centro per sessanta giorni, al termine dei quali verrà depositato nella collezione ufficiale delle Poste al Museo storico della comunicazione di Roma.

Il 10 giugno, infine, saranno disponibili le cartoline in tiratura limitata, realizzate con alcune delle opere racchiuse nei musei senesi, con l’annullo stesso. Tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti sulla Festa saranno sempre disponibili sul sito www.museisenesi.orgfestadeimusei2023