Rinvenuto negli archivi l’inno anni ‘30 del Saracino. Sarà eseguito dalla banda per la Festa della Toscana La Società Filarmonica di Sarteano eseguirà l'inno storico della Giostra del Saracino in concerto il primo dicembre, per la Festa della Toscana, dopo il ritrovamento della partitura originale.