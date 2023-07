Rinunciano alla proprietà della scarpata Lo Stato fa causa ma viene battuto

Una doccia fredda, quando avevano ricevuto l’atto. E saputo che Ministero dell’Economia e Agenzia del Demanio, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato di Firenze, avevano fatto una causa civile. Considerata nulla la rinuncia alla proprietà di un versante della collina che sormonta strada di Pescaia, si chiedeva infatti ai proprietari di rimborsare le spese sostenute per un intervento di manutenzione e messa in sicurezza per un totale di 178mila euro. Tutti ricordano che, a seguito di una frana, la carreggiata era stata chiusa a lungo. Il Comune aveva diffidato in tale occasione il Demanio ad effettuare l’intervento di consolidamento, come poi avvenuto. Ebbene, la seconda sezione civile del tribunale di Firenze (ad esso ci si rivolge quando si muove l’Avvocatura dello Stato) ha emesso una sentenza nella quale dà ragione ai proprietari, assistiti dallo studio legale di Fabio Pisillo. Rigettando la domanda e compensando le spese fra le parti in virtù della novità che la vicenda rappresenta a livello giurisprudenziale. Si tratta infatti di un precedente unico in Italia relativo alle rinunce ai beni, su cui vengono svolte verifiche a livello nazionale per sgombrare il campo dalla possibilità che sottese ad esse, in questo caso al terreno, si nasconda una ragione utilitaristica.

Nel corso della causa è stato evidenziato tra l’altro dai proprietari della scarpata di Pescaia di avere in una precedente occasione effettuato tutte le opere che il Comune aveva imposto. L’amministrazione le aveva verificate dando quindi l’ok. Non c’era stato dunque nulla di strumentale nella rinuncia alla proprietà del bene (che era andato automaticamente allo Stato) fatta davanti ad un notaio e regolarmente registrata. Al contrario di quanto sostenuto dall’Avvocatura che parlava di nullità e chiedeva dunque ai proprietari di accollarsi le spese della manutenzione avvenuta, peraltro, dopo l’atto di rinuncia davanti al notaio.

La.Valde.