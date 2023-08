Si chiama festa del ‘Ringraziamento’ di Santa Fina che la chiesa e la comunità delle torri ricordano con devozione nella prima domenica d’agosto. Per aver protetto con la preghiera il popolo dalla terribile pestilenza. Festa in Basilica Collegiata dove riposano le spoglie dal XIII° secolo alla presenza della delegazione ufficiale del Comune che offrirà la cera votiva, le autorità, il popolo. Alle 11 solenne concelebrazione con monsignor Valter Pala già parroco e proposto per un decennio delle anime di San Gimignano. Attuale guida e parroco ‘Bonate Sotto’ fra la sua comunità, le sue anime, della Diocesi di Bergamo. Alla fine della celebrazione eucaristica solenne benedizione dalle porte del duomo con i sacerdoti del territorio e dal giovane parroco don Gianni Lanini già cappellano a San Gimignano. Domani come da tradizione, fiera nelle piazze per Santa Fina d’agosto.

Romano Francardelli