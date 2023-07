Rimosso il tir fuori strada Tangenziale chiusa di notte

Grandi manovre e Tangenziale chiusa per rimuovere il camion con rimorchio che si è ribaltato fuori dalla scarpata, lunedì scorso appena superata la galleria dell’Acquacalda. Due gru non erano riuscite a tirarlo fuori da lì il giorno stesso dell’incidente per cui è stato necessario mobilitare un mezzo apposito. L’intervento di rimozione è iniziato stanotte intorno alle 3 e, salvo imprevisti, la riapertura della Tangenziale dovrebbe avvenire intorno alle 8 per cercare di recare meno disagi possibili alla circolazione. A coordinare le operazioni è stata l’Anas, mentre la polizia municipale di Siena ha collaborato mettendo la segnalatica stradale necessaria per deviare il traffico.

"Per le operazioni di rimozione dell’autocarro che alcuni giorni fa è uscito di strada, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura di una porzione della tangenziale di Siena. In particolare dalle ore 3 alle ore 8 di venerdì 21 luglio – la comunicazione di Palazzo Pubblico – sarà chiusa la strada dall’uscita Siena Acquacalda a Siena Ovest (Siena San Marco) in direzione Grosseto. Saranno predisposti percorsi alternativi, con uscita obbligatoria a Siena Nord per chi arriva da direzione Firenze e possibilità di rientrare poi da Siena Ovest. Visto l’orario di chiusura, l’auspicio è quello di limitare al massimo i disagi per traffico e viabilità".

Quanto alle ragioni dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della Municipale. Il camionista, che lavorava per una ditta del Napoletano, non ha riportato conseguenze.