Rimossa la cisterna sulla 429

Compiute le operazioni per rimuovere il camion cisterna per il trasporto di Gpl, coinvolto nell’incidente il 2 novembre all’ora di pranzo sulla 429 bis. Un fatto avvenuto nei pressi dello svincolo di Drove, nel comune di Barberino Tavarnelle all’altezza della località Chiano, ma in pratica sul confine con Poggibonsi. La bretella è rimasta chiusa ieri per circa quattro ore, fino alle 12, come disposto nei giorni scorsi dalla Città Metropolitana di Firenze. Presente a Drove la Polizia municipale: nel complesso tutto si è svolto senza particolari problemi fino alla riapertura del tratto interessato. Attivo nelle impegnative fasi di rimozione del veicolo incidentato, il personale dei mezzi del soccorso stradale Aci. In seguito all’uscita di strada di undici giorni fa del camion cisterna, si era verificato uno sversamento di notevoli quantità di Gpl sulla sede stradale e ciò aveva richiesto allora l’intervento dei Vigili del fuoco del nucleo Nbcr, con il conseguente stop anche in quella circistanza alla circolazione dei veicoli fino alla mattinata successiva di venerdì 3 novembre. Il conducente del mezzo era stato trasportato al pronto soccorso di Campostaggia per gli accertamenti del caso.