"Rimettere gli Atenei al centro" Appello dei rettori al Comune "Ora serve un cambio di passo"

"Siena e le sue Università sono intimamente legate. Saremo neutrali di fronte alle proposte e agli esiti della contesa elettorale, ma non possiamo esserlo rispetto alla centralità di questo tema". Sono le parole di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri, a risuonare nelle coscienze degli otto candidati a sindaco presenti al confronto ‘Le Università e la Città’, organizzato da La Nazione, andato in scena venerdì. Chiunque andrà a occupare lo scranno di Palazzo Pubblico, dovrà fare i conti con un cambio di passo non più rimandabile.

Il futuro del binomio tra Siena e la sua plurisecolare tradizione accademica passa da quella comunione di intenti tanto auspicata negli anni quanto, fino a oggi, spesso mancata. Proprio per questo i due rettori, lo stesso Montanari e Roberto Di Pietra dell’Università degli studi, hanno rivolto un primo, importante appello all’unità per costruire un nuovo rapporto tra città e istruzione.

"Studenti da tutta Italia e da tutto il mondo – ha proseguito Montanari – scelgono Siena per la qualità dell’offerta culturale delle Università: è il nostro impegno, che ci espone al giudizio pubblico e di fronte al quale non ci tiriamo indietro. Ma non dipende solo dall’Università, c’è anche la città: si sceglie Siena per la qualità della vita. Per questo e fondamentale poter vivere a Siena, una città che ha un’antica tradizione di Buongoverno. Ho sempre citato il Costituto di Siena come un esempio luminoso: si può dire che Siena è così bella perché i senesi l’hanno governata scrivendo nelle regole del vivere comune l’obbligo a farla bella. Ma in una stagione in cui il turismo rinvigorisce e torna a Siena con una forza mai vista, come si può governare il rapporto ormai concorrenziale tra turismo e studenti? Il turismo deve essere governato per tenere in equilibrio queste due componenti".

"Ciò che mi preme – ha aggiunto Di Pietra – è il tema non solo di come si vive a Siena, ma anche di come si arriva e ci si muove a Siena: il mio è un Ateneo diffuso, che va da San Miniato al San Niccolò, fino al Cus all’Acquacalda. Il trasposto pubblico locale e quello regionale devono essere oggetto di profonde riflessioni: siamo l’unico capoluogo di provincia toscano che non ha un collegamento degno di questo nome". Una città da collegare, unire, senza correre il rischio che vada a dividersi "come una maionese impazzita – ha specificato Montanari –. La città non deve essere solo un prodotto di consumo turistico ma anche di produzione culturale: governo cittadino e Università possono lavorare in questo senso collaborando. L’idea di un grande senese come Cesare Brandi era quella di portare la storia dell’arte nel Santa Maria, per produrre conoscenza e metterla in contatto con i senesi. Sarebbe interessante capire se una presenza delle Università al Santa Maria sia nei programmi della futura amministrazione, soprattutto ora che abbiamo fondato il dottorato in Storia dell’arte".

Ricerca e conoscenza, ma anche nuove risorse umane, che vadano a costruire città del domani. Di Pietra ricorda: "Esistono i senesi nel mondo, ma anche i senesi dal mondo. Quelli che non nascono a Siena, ma che la scelgono e ai quali deve essere data la possibilità di innamorarsene e di decidere di rimanere per portare nuova linfa e conoscenze. Chi arriva a Siena e chi vi nasce deve poter costituire la classe dirigente del domani: abbiamo bisogno di nuovi nomi, nuovi professionisti, nuovi manager. E dobbiamo lavorare per far sì che la qualità della vita sia accompagnata da politiche e idee che permettano di rimanere a Siena a chi sceglie di farlo".

Andrea Talanti