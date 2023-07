Riluogo, problemi ai Due Ponti "Acqua scura e puzzolente I disagi presenti da un mese"

di Laura Valdesi

Quando il vento soffia verso la città bisogna chiudere le finestre, tanto è forte il cattivo odore che penetra nelle stanze. Una puzza terribile che le famiglie dei Due Ponti, con le case vicino al Riluogo, devono sopportare ormai da alcune settimane. "Quasi un mese", conferma un residente. Che subito sottolinea come il problema non si verifichi per la prima volta ma sia accaduto già in passato. Il timore è che ci sia stato uno sversamento fognario per cui l’acqua diventa scura, quasi nera, e si verificano morìe di pesci. "In verità nel tratto che scorre proprio ai Due Ponti, vicino alla zona artigianale, non si sono visti esemplari galleggiare mentre – aggiunge un altro cittadino – è avvenuto nella parte del torrente subito dopo la rotonda davanti al comando provinciale dei vigili del fuoco". La rabbia è tanta, s’invocano soluzioni definitive per porre fine ad un fenomeno che, ripercorrendo la cronaca de La Nazione, c’è già stato nell’estate 2020 e in quella 2021.

E’ scattata adesso una segnalazione ai carabinieri forestali che, a loro volta, avrebbero scritto all’Arpat affinché vengano effettuati gli accertamenti che possono togliere dubbi sull’origine del cattivo odore. Anche nel 2020 si recarono sul posto i militari forestali. E successivamente Adf intervenne con mezzi auto-spurgo dell’azienda per cancellare i disagi segnalati dai residenti, tre anni fa dovuti ad un’imprevista ostruzione della rete fognaria. Un’altra similitudine con i problemi già registrati? L’aspetto dell’acqua che sembrava come ’saponosa’ in alcuni punti. Il timore è che, stante il gran caldo di questi giorni, il disagio possa acuirsi. Non si possono certo tenere le finestre blindate, manca l’aria. Senza considerare che l’ambiente va tutelato.