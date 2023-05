’Rigenerazioni’ Sabato il gran finale

Terzo ed ultimo appuntamento, sabato, del festival ’RiGenerazioni. Segnali e impulsi per ripensare la città’, l’evento che ha consentito a cittadini ed associazioni di Colle di essere protagonisti con le loro idee nel ridisegnare la città, riutilizzandone gli spazi pubblici abbandonati. Scenario dell’ultima giornata sarà lo spazio del Sonar dove, alle 11,30, è in programma "Il ruolo dell’arte nei processi rigenerativi urbani", conversazione fra l’artista Loris Cecchini (che nel 2002 aveva firmato proprio la riqualificazione della Casa della Musica), Claudia Di Gaeta, Valerio Barberis e Cristiano Bianchi. Dalle 15 ci sarà la presentazione dei dati raccolti durante la mappatura collettiva, svolta per individuare insieme alla cittadinanza i luoghi dismessi da recuperare alla socializzazione.