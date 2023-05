Rigenerazione urbana, risorse per 5 Comuni

La programmazione europea 2021-2027, attraverso il Fondo Sociale, destina nuove risorse per incentivare l’inclusione sociale nella realizzazione di progetti integrati di rigenerazione urbana. Le 13 ’Strategie territoriali’ individuate e che saranno finanziate con le risorse del Fondo di sviluppo regionale (Fesr) interessano 19 comuni della Toscana. A questi comuni la Regione destinerà, tramite un Accordo che firmerà domani a Firenze con i centri coinvolti, ulteriori risorse che serviranno ad organizzare processi partecipativi di condivisione e di coinvolgimento della cittadinanza. Alla firma sarà presente il presidente Eugenio Giani e anche i sindaci di Siena, Poggibonsi, Monteroni d’Arbia in coalizione con Rapolano Terme e Castellina in Chianti.