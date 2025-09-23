Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Siena
Rigenerazione urbana. Concorso di abbellimento per riqualificare il centro
23 set 2025
LODOVICO ANDREUCCI
Cronaca
Rigenerazione urbana. Concorso di abbellimento per riqualificare il centro

L’obiettivo è quello di rendere il centro di Colle bassa più attrattivo . Una sfida per residenti, visitatori e investitori. Spazio alla creatività.

Parte il progetto ‘Colle Vive: Rilanciamo il Centro Urbano’. Un’operazione da 70mila euro (28mila di cofinanziamento) per la ‘rigenerazione urbana e commerciale del centro di Colle, l’area delimitata è Piazza Unità dei Popoli, Piazza Arnolfo, Via Garibaldi e limitrofe’, sostanzialmente tutta la parte bassa. 12 mesi di progetto per vedere i primi risultati. In primis la progettazione di un piano di comunicazione. Altro passo quello di lanciare un concorso di idee creative per "abbellimento" vetrine fondi che rimangono inutilizzati. Un vero e proprio concorso di idee lanciato dal comune per la riqualificazione superficiale dei fondi che continuano a rimanere sfitti attraverso l’allestimento di vetrine o interventi nelle saracinesche. L’obiettivo in sostanza è quello di rendere il centro di Colle bassa più attrattivo per residenti, visitatori e investitori, con una corretta valorizzazione immobiliare dei beni. Tutto ciò sarebbe raggiungibile, per l’amministrazione comunale, attraverso una serie di azioni supportate dalla parte pubblica, ma condivise con i privati. tra le varie azioni anche la "pop-up edicola", "a seguito dell’acquisizione da parte del comune dell’ex edicola situata nei pressi dell’ex stazione, si prevede la creazione di uno spazio a disposizione del centro città e dei visitatori – viene scritto nel progetto –. L’obiettivo è trasformare la struttura in un punto multifunzionale che, da un lato, offra servizi di informazione e accoglienza turistica e dall’altro, possa essere utilizzato temporaneamente da commercianti e associazioni per la promozione di eventi, la visibilità di prodotti e le iniziative del Centro Commerciale Naturale". Ed ancora, "Attivazione di nuovi modelli di utilizzo degli spazi commerciali (iniziative artigiane e creative, progetti associativi) – viene scritto nel progetto –. Ripristino e riattivazione dei locali mappati, rendendoli disponibili a nuove forme di utilizzo". Il Comune ha lanciato all’interno del progetto ‘Colle Vive: Rilanciamo il Centro Urbano’ un avviso per i proprietari di fondi sfitti e disponibili per nuove attività, garantendo una gratuità iniziale e negli anni successivi un canone graduale. Si legge: "se desideri contribuire alla rinascita di Colle mettendo a disposizione il tuo fondo, puoi compilare il form online e inviare la documentazione richiesta entro il 31/10/2025".

Turismo