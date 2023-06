Riflettori su ‘Casole Film Festival’ Cortometraggi da tutto il mondo

Il Casole Film Festival (CFF) è un concorso internazionale di cortometraggi rivolto principalmente al cinema indipendente. La manifestazione, nata a Casole d’Elsa nel 2016, è organizzata all’interno dell’associazione Pro Loco insieme al Comune di Casole d’Elsa e sostenuta da Castello di Casole, A Belmond Hotel, Toscana. La direzione organizzativa è guidata dall’assessora alla cultura Vittoria Panichi, mentre la direzione artistica è seguita dal regista Alberto Vianello. Il Festival ha lo scopo di celebrare il giovane cinema proveniente da tutto il mondo, con una particolare attenzione per i lavori di registi emergenti e narratori appassionati, senza restrizioni di genere. Al concorso hanno partecipano più di 700 cortometraggi provenienti da tutto il mondo. I film sono stati visti e selezionati dal comitato artistico, costituito da professionisti dell’audio-visivo. I vincitori della prima serata del CFF che si è svolta presso il Castello di Casole sono stati: ’My awesome sonorous life’ di Giordano Torreggiani, vincitore del primo premio assegnato dalla giuria, mentre ‘Cuore‘ di Pierpaolo De Mejo si è aggiudicato il premio del pubblico. La seconda serata ai svolgerà sabato 15 luglio alle 21,15 presso il Teatro all’aperto di Casole d’Elsa. Durante le serate i registi e gli attori dei corti finalisti introdurranno la propria opera, un momento di condivisione con il pubblico presente, volto a creare coinvolgimento ed empatia con gli autori. Fuori concorso verrà proiettato il cortometraggio ’Malinconia’ del regista Francesco Rossi, girato in occasione di Uffizi Diffusi a Casole d’Elsa, proposto dall’assessorato alla cultura del Comune di Casole d’Elsa come strumento per valorizzare il patrimonio culturale casolese. "Si conferma - afferma Vittoria Panichi, assessora alla cultura - anche per quest’anno la collaborazione del Festival con il Castello di Casole, straordinaria struttura ricettiva del gruppo Belmond. Siamo grati per questa opportunità che ha permesso al Festival di crescere ulteriormente". "Il comitato artistico ha visionato anche quest’anno moltissimi film - sostiene Alberto Vianello, direttore artistico del Casole FILM Festival -. I corti selezionati sono molto diversi tra loro sia per tecnica cinematografica che per stile narrativo ed adatti ad un pubblico variegato". "Castello di Casole è orgoglioso di supportare nuovamente un’iniziativa culturale del territorio della Val d’Elsa così importante - conclude Alessandro Baccarelli, General Manager di Castello di Casole e presidente di giuria del CFF -. Siamo lieti di sostenere registi ed attori emergenti che con grande passione ed entusiasmo veicolano messaggi significativi su cui poter riflettere".

Lodovico Andreucci